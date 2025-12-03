На Полтавщині судили військовослужбовця за незаконне зберігання боєприпасів і гранати

На Кременчуччині судили військовослужбовця за незаконне поводження з боєприпасами. Про це стало відомо із вироку Глобинського районного суду від 27 листопада 2025 року.

За даними слідства, у грудні 2024 року чоловік неподалік села Мозоліївка Кременчуцького району знайшов у лісосмузі 29 бойових патронів, корпус наступальної гранати GHO-1 та підривач AF-11. Він забрав ці предмети та зберігав їх удома без будь-якого дозволу.

Під час санкціонованого обшуку 22 січня 2025 року набої та елементи гранати вилучили. Експертиза підтвердила, що вони є бойовими припасами та вибуховим пристроєм у розібраному вигляді.

У суді чоловік повністю визнав провину і пояснив обставини так, як зазначено в обвинувальному акті. Обвинувачення ніхто не оспорював.

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами) та призначив покарання — 3 роки позбавлення волі.

Втім, з огляду на щире каяття, сприяння слідству та позитивні характеристики у частині особистої поведінки, суд застосував ст. 75 КК України та звільнив чоловіка від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік.

