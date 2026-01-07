ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота

Актуальні вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці

Сьогодні, 13:32

У рубриці «Надам роботу» публікуємо добірку актуальних вакансій тижня від кременчуцьких роботодавців

Робота для водіїв

  • Автослюсар/ка на СТО з ремонту ходової. Тел.(067-53) 0-33-76 Олександр
  • Водій/ка кат. С, С1 по місту, на авто Mercedes 3т, 5-денний графік, вантажити нічого не потрібно, з/п 1100 грн/день. Тел.(067-78) 0-62-82.
  • Водій/ка навантажувача на підприємство, на постійній основі, телефонувати з 8.00 до 17.00, у робочі дні. Тел.(067-53) 2-70-76.
  • Водії/ки (двоє), кат. Д, на приміський маршрут, автобус «Еталон». Тел.(067-91) 3-55-70.

Охорона та вахтовий метод

  • Охоронник/ця, вахта 14×14 діб, проїзд, проживання за рахунок фірми, з/п 600 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. № 7. Тел.(09-66) 59-56-89, 095-427-70-98

Виробництво та робітничі професії

  • Пресувальник/ця вторсировини на підприємство, на постійній основі. Тел.(067-53) 2-70-76.
  • Стропальник/ця на металобазу, р-н зуп.Присадки, графік роботи: пн-пт з 8.00-17.00, оф. оформлення (повний соц.пакет) або за договором ЦПХ, навчання за рахунок підпр-ва, з/п 17500 грн/міс. Тел.(050-30) 4-70-33
  • Технолог/иня ТОВ «Шкір-Агро». Тел.(09-67) 14-44-31.

Сфера послуг і торгівлі

  • Продавець/чиня на центральний ринок, у контейнер. Тел.(09-80) 45-91-64.
  • Шукаємо людину для догляду та допомоги у побуті чоловіку в інвалідному візку, постійне проживання, Кременчук, Полтавська обл., будинок у передмісті, безкоштовне проживання та харчування. Тел. (09-77) 59-33-82.
Автор: Руслана Горгола
