Актуальні вакансії тижня у Кременчуці: кого шукають роботодавці
Сьогодні, 13:32
У рубриці «Надам роботу» публікуємо добірку актуальних вакансій тижня від кременчуцьких роботодавців
Робота для водіїв
- Автослюсар/ка на СТО з ремонту ходової. Тел.(067-53) 0-33-76 Олександр
- Водій/ка кат. С, С1 по місту, на авто Mercedes 3т, 5-денний графік, вантажити нічого не потрібно, з/п 1100 грн/день. Тел.(067-78) 0-62-82.
- Водій/ка навантажувача на підприємство, на постійній основі, телефонувати з 8.00 до 17.00, у робочі дні. Тел.(067-53) 2-70-76.
- Водії/ки (двоє), кат. Д, на приміський маршрут, автобус «Еталон». Тел.(067-91) 3-55-70.
Охорона та вахтовий метод
- Охоронник/ця, вахта 14×14 діб, проїзд, проживання за рахунок фірми, з/п 600 грн/за добу, м. Кременчук, автовокзал, кімн. № 7. Тел.(09-66) 59-56-89, 095-427-70-98
Виробництво та робітничі професії
- Пресувальник/ця вторсировини на підприємство, на постійній основі. Тел.(067-53) 2-70-76.
- Стропальник/ця на металобазу, р-н зуп.Присадки, графік роботи: пн-пт з 8.00-17.00, оф. оформлення (повний соц.пакет) або за договором ЦПХ, навчання за рахунок підпр-ва, з/п 17500 грн/міс. Тел.(050-30) 4-70-33
- Технолог/иня ТОВ «Шкір-Агро». Тел.(09-67) 14-44-31.
Сфера послуг і торгівлі
- Продавець/чиня на центральний ринок, у контейнер. Тел.(09-80) 45-91-64.
- Шукаємо людину для догляду та допомоги у побуті чоловіку в інвалідному візку, постійне проживання, Кременчук, Полтавська обл., будинок у передмісті, безкоштовне проживання та харчування. Тел. (09-77) 59-33-82.
