«Він був дуже доброю, цікавою, мужньою людиною». У Кременчуці попрощались із Володимиром Загорульком

7 січня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Володимиром Загорульком. Воїн був старшим сержантом.
Володимир вступив у лави Збройних сил України у жовтні 2022 року, розповідає офіцер цивільно-військового співробітництва Віталій Іванчиков.
До служби у зоні бойових дій під час повномасштабного вторгнення Володимир був членом добровольчого формування Кременчуцької громади з березня 2022 року, розповідає підполковник у відставці Андрій Чуйко. Володимир також брав участь в АТО.
Анатолій Гриценко, командир взводу ДФТГ № 3, прийшов попрощатись з Володимиром:
Донька Володимира Кароліна Загорулько дякує батьку за захист України:
У загиблого лишилась донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
