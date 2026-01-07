«Він був дуже доброю, цікавою, мужньою людиною». У Кременчуці попрощались із Володимиром Загорульком

7 січня у Кременчуці попрощались з військовослужбовцем Володимиром Загорульком. Воїн був старшим сержантом.

Володимир вступив у лави Збройних сил України у жовтні 2022 року, розповідає офіцер цивільно-військового співробітництва Віталій Іванчиков.

— Вважався зниклим безвісти довгий час з 22 січня 25-го року. Виявилось, що, на жаль, загинув, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі селища Велика Новоселівка Донецької області, — каже військовий.

До служби у зоні бойових дій під час повномасштабного вторгнення Володимир був членом добровольчого формування Кременчуцької громади з березня 2022 року, розповідає підполковник у відставці Андрій Чуйко. Володимир також брав участь в АТО.

— Ми були на однакових позиціях (в часи АТО — ред.), але в різних частинах. Ми відразу знайшли спільну мову. Я його призначив командиром взводу. Активно передав свій бойовий досвід добровольцям, — каже Чуйко.

Анатолій Гриценко, командир взводу ДФТГ № 3, прийшов попрощатись з Володимиром:

— Він був одчайдушним, різким, добрим, відповідальним. Дякуючи йому, був сформований другий взвод.

Донька Володимира Кароліна Загорулько дякує батьку за захист України:

— Я йому дуже вдячна і дуже рада, що є можливість з ним попрощатися. Тому що реалії на сьогодні такі, що я вважаю, що це також велика вдача. Що я можу попрощатися і виразити йому вдячність. Він був дуже сміливий, тому що віддати життя це я думаю, що треба мати хоробрість і сміливість, і любити нашу державу. Він був дуже доброю, цікавою, мужньою людиною.

У загиблого лишилась донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.