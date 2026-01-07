Найбільше порушень — при ввезенні авто як гуманітарної допомоги: результати роботи полтавської митниці за рік

За рік митники склали 153 протоколи про порушення на понад 16,5 мільйонів гривень

За минулий рік працівники Полтавської митниці склали 153 протоколи про порушення митних правил на загальну суму понад 16,5 млн гривень. Про це повідомили у Полтавській митниці.

Під час перевірок законності ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги митники зафіксували 102 випадки подання документів із неправдивими відомостями щодо одержувачів. За цими фактами склали протоколи за ст. 483 Митного кодексу України на суму понад 8,8 млн грн.

Також у взаємодії із литовською митницею вдалося виявити три факти незаконного ввезення автомобілів із приховуванням від митного контролю. Відомо, що порушники подавали договори купівлі-продажу з неправдивою вартістю транспортних засобів. Так Подільський районний суд Полтави визнав правопорушника винним та оштрафував його на 140,4 тис. грн.

Крім того, Полтавський апеляційний суд розглянув справу щодо ввезення в Україну партії косметичних виробів із документами, які містили неправдиві відомості для визначення митної вартості товарів. Порушника визнали винним і оштрафували на 4,2 млн грн. Перевірки у цій справі митники проводили спільно з колегами з Латвійської Республіки.

Упродовж року Полтавська митниця також направила до правоохоронців дев’ять повідомлень про можливі злочини за ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про ймовірне подання підроблених листів від військових частин і благодійних організацій під час ввезення автомобілів як гуманітарної допомоги.

За результатами роботи з державною виконавчою службою до Державного бюджету України у 2025 році перерахували понад 1,8 млн грн адміністративних штрафів, накладених митницею та судами.

