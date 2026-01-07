ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Найбільше порушень — при ввезенні авто як гуманітарної допомоги: результати роботи полтавської митниці за рік

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

 

За рік митники склали 153 протоколи про порушення на понад 16,5 мільйонів гривень

За минулий рік працівники Полтавської митниці склали 153 протоколи про порушення митних правил на загальну суму понад 16,5 млн гривень. Про це повідомили у Полтавській митниці.

Під час перевірок законності ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги митники зафіксували 102 випадки подання документів із неправдивими відомостями щодо одержувачів. За цими фактами склали протоколи за ст. 483 Митного кодексу України на суму понад 8,8 млн грн.

Також у взаємодії із литовською митницею вдалося виявити три факти незаконного ввезення автомобілів із приховуванням від митного контролю. Відомо, що порушники подавали договори купівлі-продажу з неправдивою вартістю транспортних засобів. Так Подільський районний суд Полтави визнав правопорушника винним та оштрафував його на 140,4 тис. грн.

Крім того, Полтавський апеляційний суд розглянув справу щодо ввезення в Україну партії косметичних виробів із документами, які містили неправдиві відомості для визначення митної вартості товарів. Порушника визнали винним і оштрафували на 4,2 млн грн. Перевірки у цій справі митники проводили спільно з колегами з Латвійської Республіки.

Упродовж року Полтавська митниця також направила до правоохоронців дев’ять повідомлень про можливі злочини за ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про ймовірне подання підроблених листів від військових частин і благодійних організацій під час ввезення автомобілів як гуманітарної допомоги.

За результатами роботи з державною виконавчою службою до Державного бюджету України у 2025 році перерахували понад 1,8 млн грн адміністративних штрафів, накладених митницею та судами.

Нагадаємо, торік на Полтавщині викрили «благодійника», який продавав придбані для військових автомобілі.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: митниця порушення гуманітарна допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх