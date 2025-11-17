У чоловіка на Полтавщині вилучили гранату: поліція розпочала провадження

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 76

14 листопада близько 12.40 до поліції Миргородського району звернулася місцева жителька та повідомила, що один із мешканців Шишацької громади може мати гранату. Про це інформує поліція Полтавщини.

На місце прибула слідчо-оперативна група. У селі Сагайдак правоохоронці разом зі спеціалістом-криміналістом вилучили у 41-річного чоловіка предмет, зовні схожий на бойову гранату. Його направили на експертизу.

Слідчі встановлюють походження боєприпаса та мету його зберігання. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України щодо незаконного поводження зі зброєю чи боєприпасами.

