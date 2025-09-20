У Миргороді чоловік кинув страйкбольну гранату в аптеку

19 вересня близько 18.00 у Миргороді невідомий чоловік кинув гранату в приміщення аптеки на вулиці Гоголя. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що 49-річний житель Дніпропетровської області використав страйкбольну гранату. Постраждалих немає.

Правоохоронці вилучили речові докази.

— За фактом розпочато кримінальне провадження за ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Слідчі з’ясовують обставини та причини події, — зазначив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

Нагадаємо, в липні у Кременчуці на дитячому майданчику стався вибух — поліція також розслідувала хуліганство.