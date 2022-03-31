Рашисти в Україні жеруть собак та ґвалтують неповнолітніх

Сьогодні, 09:41 Переглядів: 501

А мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет

Російські окупанти деградують з кожним днем війни: уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак. У розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет.

Загарбник веселить свою дружину, розповідаючи, що «тут три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку». І, як зрозуміло з розмови, його дружину це неабияк розвеселило.

А інший розповідає батькові: «позавчера алабая захреначили». І на здивоване батькове: «Что, собак едите что ли? Вам что, есть совсем нечего?», спокійно відповідає, що сухпайки є, але ж їм м’яса хочеться, а «кур с гусями уже похреновили». Навіть у батька це викликає огиду: «Бл*, армия наша. Вообще охренеть...»

Російські окупанти настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.

У телефонній розмові із загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках.

Він хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване «цілими сумками»!

- Какой русский человек не сопрет ничё, – підтримує його «високоморальна» дружина.

Напевно, вона не чула, що за таку «моральність» українці змушують російських загарбників розраховуватися – на полі бою! Невдовзі ми зметемо цей непотріб з нашої землі!