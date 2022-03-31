Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 9.52

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 554

31 березня о 9.21 оголосили повітряну тривогу у Кременчуці та Полтавській області.

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