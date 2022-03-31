Школяр з Харкова був коригувальником ворожого вогню

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 932

Аж поки до нього не прийшли співробітники СБУ

Так звана «перша армія світу» втягує у війну українських дітей. Оперативники управління СБУ в Харківській області викрили малолітнього хлопця, якого російська військова розвідка залучила в якості коригувальника вогню.

Окупанти встановили з малим контакт за допомогою мобільного месенджера «Телеграм». Росіянці обіцяли заплатити школяреві гроші за інформацію про позиції Збройних сил України на території Харкова. Цинічно використавши дитину, окупанти звісно ж не виконали своєї обіцянки.

СБУ закликає батьків контролювати дії своїх дітей в інтернеті, а усіх громадян України – не довіряти ворожій пропаганді.