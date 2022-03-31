З 1 квітня розпочинається «сезон тиші» в Україні

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Нині в Україні йде війна, але Закон України «Про тваринний світ» не відмінявся, не обмежувався і не призупинявся. Сезон тиші – це природоохоронна кампанія, впроваджена до виконання в Україні на законодавчому рівні відповідно до ст. 39 Закону України «Про тваринний світ». Про це інформує Національний природний парк «Пирятинський» у фейсбуці.

Розпочинається «сезон тиші» щорічно з 1 квітня та триває до 15 червня в період масового розмноження диких тварин.

У цей період діє заборона на проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою:

пальба;

проведення вибухових робіт;

феєрверків;

санітарних рубок лісу;

використання моторних маломірних суден;

проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

Національний природний парк «Пирятинський» як природоохоронна установа забезпечує виконання законодавства України, а функції охорони виконує служба державної охорони парку. План заходів включає співпрацю з представниками пирятинської поліції, ДСНС, районної влади, який був розроблений щодо посилення режиму охорони території та водних об’єктів у межах парку в «сезон тиші».

Берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства – обов’язок кожного громадяни України. Людині притаманна свобода волі та свобода вибору, вона здатна осмислено обирати той або інший шлях поведінки, тому саме їй нести відповідальність за обране нею.

Працівниками НПП «Пирятинський» вже проводяться і в подальшому будуть проводитися систематичні рейди, в тому числі спільні з працівниками ДСНС та поліції на предмет дотримання громадянами природоохоронного законодавства.

Доводимо до відома населення, що порушення Закону України «Про тваринний світ» прирівнюватиметься до мародерства і винні особи будуть притягуватися не тільки до адміністративної відповідальності, а стосовно таких осіб матеріали будуть передаватися як до інших правоохоронних органів, так і до військово-цивільних адміністрацій для притягнення до найсуворішої відповідальності.

Не стійте осторонь та при виявленні порушень природоохоронного законодавства України повідомляйте до НПП «Пирятинський» за номером гарячої лінії: (05358) 3-23-86, що працює з понеділка по п’ятницю з 8 до 17 години.