Смерть ворогам! Скільки російської тлі вже відправили на той світ наші захисники

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 97

Генеральний штаб ЗСУ надав загальні бойові втрати противника по 31 березня

Генеральний штаб ЗСУ надав загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03: особового складу - близько 17500 осіб,

танків ‒ 614 од,

бойових броньованих машин ‒ 1735 од,

артилерійських систем – 311 од,

РСЗВ - 96 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 135 од,

гелікоптерів – 131 од,

автомобільної техніки - 1201 од,

кораблі/катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 75,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83,

спеціальна техніка - 22,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. «Друга армія у світі» – бутафорія. Насправді ж збройні сили російської федерації – це збіговисько мародерів, нікчем та воєнних злочинців. На фото вище – один з російських окупантів не довіз здобич додому. Рашисти в Україні жеруть собак та ґвалтують неповнолітніх

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