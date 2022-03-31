Смерть ворогам! Скільки російської тлі вже відправили на той світ наші захисники
Сьогодні, 10:07
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Генеральний штаб ЗСУ надав загальні бойові втрати противника по 31 березня
Генеральний штаб ЗСУ надав загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03:
- особового складу - близько 17500 осіб,
- танків ‒ 614 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1735 од,
- артилерійських систем – 311 од,
- РСЗВ - 96 од,
- засоби ППО - 54 од,
- літаків – 135 од,
- гелікоптерів – 131 од,
- автомобільної техніки - 1201 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 75,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83,
- спеціальна техніка - 22,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
«Друга армія у світі» – бутафорія. Насправді ж збройні сили російської федерації – це збіговисько мародерів, нікчем та воєнних злочинців. На фото вище – один з російських окупантів не довіз здобич додому.
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