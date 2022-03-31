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Комендантська година у Кременчуці, як і у всьому районі, встановлена з 20.00 до 06.00

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 421

 

Про це на ранковому брифінгу пояснив очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу пояснив, що у районі планувалось зменшити час дії комендантської години та встановити її початок з 21.00. Втім, через те, що Полтавська область не перейшла на такий режим, довелось ці плани відкинути.

Отже, з 30 березня на території Кременчука та Кременчуцького району час дії комендантської години з 20.00 до 06.00.

- Це стосується всього Кременчуцького району та всієї Полтавської області. Міські голови можуть встановлювати більш жорсткі обмеження на території своїх громад, але пом’якшувати обмеження, встановлені військовими адміністраціями, голови ОТГ не можуть. Вчора я відправив відповідного листа на адресу міського голови Кременчука. В умовах воєнного часу органи влади мають працювати як єдиний механізм, - наголосив Олег Лєднік.

Він пояснив, що поліція буде контролювати дотримання комендантського часу саме з 20.00. У комендантську годину заборонено пересуватися містом особам, у яких немає перепусток. Виходити з дому можна лише у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати до найближчого укриття.

- У часи комендантської години пересуватися можуть лише працівники критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста. Таким людям виписують відповідні перепустки, - зазначив Олег Лєднік.

Він додав, що у разі виявлення порушників комендантської години поліція підходить індивідуально до кожної ситуації, адже до Кременчука приїжджають поїзди й після 20.00 – отже їх пасажирам потрібно добиратись додому.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна комендантська година Кременчуцький район адміністрація обмеження
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