У Кременчуцькому районі підпали не припиняються – вчора затримали одного з паліїв

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 426

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.

Проте у районі не припиняють підпалювати суху рослинність. За минулу добу ДСНС зафіксовано 5 таких випадків. Усі пожежі були швидко погашені розрахунками ДСНС. Зазвичай піймати паліїв доволі важко, але вчора, 30 березня, одну таку жінку у Кривушах вдалося затримати «на гарячому». По відношенню до неї складений адмінпротокол - вона буде оштрафована.

Варто зазначити, що за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю на громадян може бути накладений штраф у розмірі від 3060 грн до 6120 грн.

- Вчергове звертаюсь до усіх мешканців Кременчуцького району – не підпалюйте суху рослинність. А якщо стали свідком таких підпалів – негайно повідомляйте поліцію. Підпалювачі будуть жорстко каратися, - наголосив Олег Лєднік та додав, що підпали не тільки створюють небезпеку для людей, шкодять природі та довкіллю, а й відволікають сили та ресурси ДСНС на їх гасіння.

Нагадаємо, через масштабні підпали сухої трави та очерету Кременчуцька РВА була вимушена ввести додаткові обмеження на окремих територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад - цілодобову комендантську годину на увесь час дії воєнного стану. Зокрема, було заборонено пересування та перебування людей вздовж річки Сула.

За минулу добу п'яних за кермом на Кременчуччині не зловили.

- Наші головні зусилля наразі зосереджені на відновленні роботи підприємств району та допомозі аграріям у плановому проведенні весняно-польових робіт, - наголосив Олег Лєднік.