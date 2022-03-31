У Кременчуцькому районі підпали не припиняються – вчора затримали одного з паліїв

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.
Проте у районі не припиняють підпалювати суху рослинність. За минулу добу ДСНС зафіксовано 5 таких випадків. Усі пожежі були швидко погашені розрахунками ДСНС. Зазвичай піймати паліїв доволі важко, але вчора, 30 березня, одну таку жінку у Кривушах вдалося затримати «на гарячому». По відношенню до неї складений адмінпротокол - вона буде оштрафована.
Варто зазначити, що за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю на громадян може бути накладений штраф у розмірі від 3060 грн до 6120 грн.
Нагадаємо, через масштабні підпали сухої трави та очерету Кременчуцька РВА була вимушена ввести додаткові обмеження на окремих територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад - цілодобову комендантську годину на увесь час дії воєнного стану. Зокрема, було заборонено пересування та перебування людей вздовж річки Сула.
За минулу добу п'яних за кермом на Кременчуччині не зловили.