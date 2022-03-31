У звільненому Тростянці щодня знаходять тіла загиблих або закатованих, – мер міста Бова

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 22

Кожного дня в звільненому місті Тростянець Сумської області знаходять тіла загиблих або закатованих. Про це розповів мер міста Юрій Бова, передає видання LB.ua. І досі невідома точна кількість городян, яких викрали або ж примусово вивезли до росії.

30 днів тривала окупація Тростянця. 26 березня воїни 93 ОМБр «Холодний Яр» і територіальної оборони та місцеві партизани звільнили місто від росіян. «Холодноярцям» вдалося вибити з населеного пункту «еліту» російських сухопутних військ – підрозділи Кантемирівської танкової дивізії, які утікали, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси.

Боєць 93 ОМБр «Холодний Яр»

Після окупації та боїв у самому Тростянці більшість будівель потрощені снарядами або обгоріли. 90% міста – без опалення, світла, води та зв’язку.

Близько 10 тисяч містян уже виїхали зеленими коридорами чи самотужки. Стільки ж залишаються у Тростянці. І вони потребують їжі та ліків. Бо 30 днів вони доїдали останнє, а деякі родини голодували.

- Далі ми потребуємо плівки, скла, будівельних матеріалів, щоб відновити об’єкти інфраструктури, школи. Комп’ютерної техніки в нас узагалі немає... До нас приїжджають з Охтирки, Сум, які теж руйнували. Але коли вони бачать Тростянець, то кажуть, що це в десятки разів трагічніше, – каже міський голова Тростянця Юрій Бова. – Наше місто було красивим та охайним, з ліхтарями та квітами, тротуарами та доріжками. А зараз воно нагадує місцями якусь випалену землю.

Фото зі зруйнованого міста можна побачити ТУТ .