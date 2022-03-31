У звільненому Тростянці щодня знаходять тіла загиблих або закатованих, – мер міста Бова

Кожного дня в звільненому місті Тростянець Сумської області знаходять тіла загиблих або закатованих. Про це розповів мер міста Юрій Бова, передає видання LB.ua. І досі невідома точна кількість городян, яких викрали або ж примусово вивезли до росії.
30 днів тривала окупація Тростянця. 26 березня воїни 93 ОМБр «Холодний Яр» і територіальної оборони та місцеві партизани звільнили місто від росіян. «Холодноярцям» вдалося вибити з населеного пункту «еліту» російських сухопутних військ – підрозділи Кантемирівської танкової дивізії, які утікали, залишаючи озброєння, техніку та боєприпаси.
Після окупації та боїв у самому Тростянці більшість будівель потрощені снарядами або обгоріли. 90% міста – без опалення, світла, води та зв’язку.
Близько 10 тисяч містян уже виїхали зеленими коридорами чи самотужки. Стільки ж залишаються у Тростянці. І вони потребують їжі та ліків. Бо 30 днів вони доїдали останнє, а деякі родини голодували.
Фото зі зруйнованого міста можна побачити ТУТ.