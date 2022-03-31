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Кременчук, Полтавщина

Яка ситуація у Полтавській області станом на 31 березня

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 1 141

 

Магазини працюють без перебоїв; в області готуються будувати житло для переселенців

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про ситуацію в області станом на 31 березня.

План доходів обласного та місцевих бюджетів за перший квартал цього року перевиконаний на 102% і 109% відповідно, а тому профінансують всі бюджетні видатки – зарплати, обласні соцвиплати тощо.

Дмитро Лунін звернувся до Офісу Президента з пропозицією, щоб на Полтавщині побудувати тимчасове житло для переселенців, поки відбудовуватимуть зруйновані українські міста. Вже зустрілися з представниками будівельних компаній, які створюють модульні будинки. Більше того, на Полтавщині готові будувати житлові компекси для постійного проживання.

За словами пана Луніна, магазини нашої області працюють без перебоїв, налагоджена логістика постачання продуктів. Мешканці області повідомили про майже 1000 випадків підвищення цін у магазинах, 99% цих звернень відпрацьовані.

Область активно готується до посівної: підживлено 100% озимих, з наступного тижня почнуть сіяти ярові.

- Полтавщина може прогодувати не лише себе, а й інші регіони України, - каже очільник Полтавської ОВА.

У Полтаві найближчими днями запускають сортувальний центр для гуманітарної допомоги, де формуватимуть пакети з гуманітаркою для мешканців Сумської області.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: переселенці житло бюджет магазини продукти посівна гуманитарная помощь
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