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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

За час війни окупанти примусово вивезли до росії вже 400 тисяч українців

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 208

 

Українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що українці до росії потрапляють через «фільтраційні табори»

Відтоді як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, вже понад 400 тисяч українців були примусово вивезені на її територію. Окупанти спершу вивозять українців до «фільтраційних таборів» на Донеччині, а звідти розподіляють по різних регіонах росії. Про це у коментарі Euronews розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмили Денісова.

- Наших громадян депортували з нашої території на їхню (ред. - російську) територію. Це було зроблено проти волі людей, їх силою відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині, - розповіла українська омбудсменка.

Потім українців розподіляли по автобусах та відвозили до Росії, продовжила Денісова. За її словами, людей відвозили у різні місця, «у тому числі у депресивні регіони рф, наприклад, на Сахалін».

Омбудсменка також звинуватила Росію у крадіжці уніформи українських військових та її використанні для скоєння злочинів.

Денісова також зазначила, що за понад місяць війни російськими військами не було створено жодного життєздатного гуманітарного коридору. За її інформацією, у Маріуполі, який перебуває в облозі російських сил, вбито вже понад 20 тисяч мирного населення.

Ситуація в Маріуполі складна і не змінюється. Більшість будівель зруйновано бомбами та обстрілами. Вбито вже понад 20 тисяч жителів, - зазначила Денісова.

Маріуполь Донецької області досі лишається оточеним російськими військами, без продовольства, води, електроенергії та тепла. Українська влада домовляється з російськими окупантами про гуманітарні коридори для евакуації населення, втім більшість з них не спрацьовують та піддаються обстрілам.

За даними місцевої влади, з міста евакуювали половину населення, яке до війни складало близько півмільйона жителів.  

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Маріуполь евакуація біженці
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