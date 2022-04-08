Кременчужан запрошують на благодійний концерт “Рок-Війна”

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 419

16 квітня у Кременчуці планують провести благодійний концерт “Рок-Війна” - виступатимуть місцеві рок-команди та кавер-групи - Веселий Роджер (Rock Cover Songs / Кременчук), Lock Down (Cover Band), Стороннім В. (Rock), Metalhead (Cover Band). Захід проводиться спільно з ГО Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО на підтримку батальйону тероборони Кременчуцького району. Можна буде не лише послухати музику, а й взяти участь в аукціонах від партнерів. Також буде можливість ознайомитись із технічними можливостями та правилами використання реактивних протитанкових гранат та вогнепальної зброї.

Де: Rocker Сoncert Pub (вул. Вадима Пугачова 14б)

Коли: 16 квітня

Початок: 14:00

Вхід: 100 грн: кожен куплений квиток - внесок у захист нашого міста

Телефон: (097) 086 9072