Відсьогодні, з 1 лютого, Мінцифри оголосило: у «Дії» можна згенерувати сертифікат про бустерну дозу. З'явилася й відеоінструкція, як це зробити.
І одразу ж на адресу «Дії» посипався шквал повідомлень про те, що насправді згенерувуати сертифікат про бустер неможливо. При цьому термін дії попередніх сертифікатів у додатку скорочується із 360 до 270 днів (як постановило МОЗ).
Кременчужанка Юлія написала про таку ситуацію в службу підтримки «Дії». Там повідомили, що причину треба шукати у медичних даних, які вносять сімейні лікарі.
Ось частина переписки з «Дією».
Дія — Державні послуги онлайн:
Юліє, у такому випадку радимо перевірити інформацію, яку вніс лікар, що вас вакцинував. А саме: номер дози має бути 1/1, а параметр: «Щеплення за станом здоров'я (планово)».
Сертифікат на основі бустерної вакцини згенерується, якщо ці дані будуть внесені правильно.
Віримо, що у вас усе вийде. А ми завжди на зв’язку для вас, коли потрібні 😊
Юлія:
вам пишуть в усіх соцмережах, що у багатьох така ситуація, то може таки діло в лижах?
Дія – Державні послуги онлайн:
Дія лише відображає дані з реєстру, якщо туди інформацію внесли неправильно, то і сертифікат не відобразиться.
Юлія звернулася в амбулаторію сімейної медицини на Керченській.
Вона додала — сімейний лікар запевнив: коректні дані про бустер внесуть поступово всім. Та зі свого досвіду наша читачка порадила: кому сертифікат потрібен терміново — краще не чекати оновлення, а звернутися до сімейного лікаря самостійно.
На сторінці «Дії» у фейсбуці люди також масово повідомляють, що сертифікат про бустерну дозу не генерується.
Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації прокоментував ТЪ ситуацію з сертифікатами про бустерну дозу.
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