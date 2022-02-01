У багатьох кременчужан у «Дії» не генерується сертифікат про бустерну дозу: що робити (додано)

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 603 Коментарів: 1

Відсьогодні, з 1 лютого, Мінцифри оголосило: у «Дії» можна згенерувати сертифікат про бустерну дозу. З'явилася й відеоінструкція, як це зробити.

І одразу ж на адресу «Дії» посипався шквал повідомлень про те, що насправді згенерувуати сертифікат про бустер неможливо. При цьому термін дії попередніх сертифікатів у додатку скорочується із 360 до 270 днів (як постановило МОЗ).

Кременчужанка Юлія написала про таку ситуацію в службу підтримки «Дії». Там повідомили, що причину треба шукати у медичних даних, які вносять сімейні лікарі.

Ось частина переписки з «Дією».

Дія — Державні послуги онлайн: Юліє, у такому випадку радимо перевірити інформацію, яку вніс лікар, що вас вакцинував. А саме: номер дози має бути 1/1, а параметр: «Щеплення за станом здоров'я (планово)». Сертифікат на основі бустерної вакцини згенерується, якщо ці дані будуть внесені правильно. Віримо, що у вас усе вийде. А ми завжди на зв’язку для вас, коли потрібні 😊 Юлія: вам пишуть в усіх соцмережах, що у багатьох така ситуація, то може таки діло в лижах? Дія – Державні послуги онлайн: Дія лише відображає дані з реєстру, якщо туди інформацію внесли неправильно, то і сертифікат не відобразиться.

Юлія звернулася в амбулаторію сімейної медицини на Керченській.

- Простояла дві години у черзі. Хотілося швидше все з'ясувати все, бо термін дії моїх старих сертифікатів завершується у березні — минає 270 днів. І потім я буду «невиїзна», хоча й зробила бустер. Як виявилося. Справа, дійсно у медичних даних. Як пояснив мені сімейний лікар, коли розпочинали бустерну вакцинацію, у медиків не було чітких рекомендацій, як вносити в систему бустерну дозу. Тому вносили «по-старому»: як і попередні дві. Потім з'явилися інші рекомендації — вносити як «Щеплення за станом здоров'я (планово)» (те, що мені й написали в «Дії». І тепер практично в усіх, хто вакцинувався бустерною дозою до 12 січня, не підтягується сертифікат про бустерну дозу. Тепер медикам доводиться вручну міняти дані про вакцинацію таких людей, - розповіла Юлія те, з чим зіткнулася на власному досвіді.

Вона додала — сімейний лікар запевнив: коректні дані про бустер внесуть поступово всім. Та зі свого досвіду наша читачка порадила: кому сертифікат потрібен терміново — краще не чекати оновлення, а звернутися до сімейного лікаря самостійно.

На сторінці «Дії» у фейсбуці люди також масово повідомляють, що сертифікат про бустерну дозу не генерується.

Додано:

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації прокоментував ТЪ ситуацію з сертифікатами про бустерну дозу.

- Стосовно відображення сертифікату у застсунку Дія, то дані відображаються з реєстру ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров'я - ред.), тож потрібно звернутися до лікаря та перевірити інформацію.