Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Топ новина, Кременчук, Здоров'я

У багатьох кременчужан у «Дії» не генерується сертифікат про бустерну дозу: що робити (додано)

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 603 Коментарів: 1

 

Як виявилося, річ у коректності внесення медичних даних

Відсьогодні, з 1 лютого, Мінцифри оголосило: у «Дії» можна згенерувати сертифікат про бустерну дозу. З'явилася й відеоінструкція, як це зробити.

І одразу ж на адресу «Дії» посипався шквал повідомлень про те, що насправді згенерувуати сертифікат про бустер неможливо. При цьому термін дії попередніх сертифікатів у додатку скорочується із 360 до 270 днів (як постановило МОЗ).

В «Дії» тепер можна згенерувати сертифікат про бустерну дозу

Кременчужанка Юлія написала про таку ситуацію в службу підтримки «Дії». Там повідомили, що причину треба шукати у медичних даних, які вносять сімейні лікарі.

Ось частина переписки з «Дією».

Дія — Державні послуги онлайн:

Юліє, у такому випадку радимо перевірити інформацію, яку вніс лікар, що вас вакцинував. А саме: номер дози має бути 1/1, а параметр: «Щеплення за станом здоров'я (планово)».

Сертифікат на основі бустерної вакцини згенерується, якщо ці дані будуть внесені правильно.

Віримо, що у вас усе вийде. А ми завжди на зв’язку для вас, коли потрібні 😊

Юлія:

вам пишуть в усіх соцмережах, що у багатьох така ситуація, то може таки діло в лижах?

Дія – Державні послуги онлайн:

Дія лише відображає дані з реєстру, якщо туди інформацію внесли неправильно, то і сертифікат не відобразиться.

Юлія звернулася в амбулаторію сімейної медицини на Керченській.

- Простояла дві години у черзі. Хотілося швидше все з'ясувати все, бо термін дії моїх старих сертифікатів завершується у березні — минає 270 днів. І потім я буду «невиїзна», хоча й зробила бустер. Як виявилося. Справа, дійсно у медичних даних. Як пояснив мені сімейний лікар, коли розпочинали бустерну вакцинацію, у медиків не було чітких рекомендацій, як вносити в систему бустерну дозу. Тому вносили «по-старому»: як і попередні дві. Потім з'явилися інші рекомендації — вносити як «Щеплення за станом здоров'я (планово)» (те, що мені й написали в «Дії». І тепер практично в усіх, хто вакцинувався бустерною дозою до 12 січня, не підтягується сертифікат про бустерну дозу. Тепер медикам доводиться вручну міняти дані про вакцинацію таких людей, - розповіла Юлія те, з чим зіткнулася на власному досвіді.

Вона додала — сімейний лікар запевнив: коректні дані про бустер внесуть поступово всім. Та зі свого досвіду наша читачка порадила: кому сертифікат потрібен терміново — краще не чекати оновлення, а звернутися до сімейного лікаря самостійно.

На сторінці «Дії» у фейсбуці люди також масово повідомляють, що сертифікат про бустерну дозу не генерується. 

 

Додано:

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації прокоментував ТЪ ситуацію з сертифікатами про бустерну дозу. 

- Стосовно відображення сертифікату у застсунку Дія, то дані відображаються з реєстру ЕСОЗ (електронної системи охорони здоров'я - ред.), тож потрібно звернутися до лікаря та перевірити інформацію.
0
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: bbc
Теги: Дія COVID-сертифікат Covid-19 вакцинація бустерна доза
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

55
SaneK:
Сьогодні, 17:57

Выходит что в тех поддержке Юлии всё правильно и вежливо объяснили, а она начала хамить, что-то про лыжи писать.


4 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх