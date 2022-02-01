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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Битвою чоловіків відсвяткували річницю льодової арени «Айсберг»

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 442

 

У Кременчуці зібралися команди з Черкас та Полтави

До 10-річчя льодової арени «Айсберг» у Кременчуці відбувся чемпіонат Полтавщини. Відкритий чемпіонат Полтавської області серед аматорів зібрав команди з Кременчука, Полтави та Черкас. Змагання проходили протягом одного дня - 30 січня. 

Результати Відкритого чемпіонату Полтавської області серед аматорів:

  • Черкаси - Кальвадос Полтава - 3-4
  • Кременчук - Кальвадос - 5-0
  • Кременчук - Черкаси - 8-0

Турнірна таблиця
1. Кременчук - 6 очок
2. Кальвадос - 3 очки
3. Черкаси - 0 очок

Кубок переможців здійняв капітан аматорської команди «Кременчук» та президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур. 

10 років тому, у 2012 році, на арені «Айсберг» у Кременчуці відбулися перші хокейні матчі між аматорськими командами «Кременчук», «Кальвадос» та «Кремінь». Поява критого льодового катка відкрила перед кременчужанами можливості для занять хокеєм та фігурним катанням. Льодовий комплекс «Айсберг» був побудований виключно на спонсорські кошти.

На професійні рейки хокей в Кременчуці став після приходу до нього Сергія Мазура. Зібравши в один колектив місцевих хокейних любителів і знаменитих українських хокеїстів, які завершили професійну кар'єру, команда виграла три рази чемпіонат України серед аматорів. Багато з цих гравців стали фундаментом майбутньої професійної команди, увійшли до керівництва, тренерського та адміністративного штабу ХК «Кременчук». В її складі виступали: президент команди Сергій Мазур, генеральний менеджер та головний тренер Олександр Савицький, ексдиректор Михайло Кириленко, тренер Ігор Архипенко та директор арени «Айсберг» Герман Десятников.

Професійна команда ХК «Кременчук» стала гордістю нашого міста – чемпіон України 2020 року, тричі команда вигравала срібні та бронзові нагороди національної першості.

Фото: ХК "Кременчук"
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Автор: Альона Душенко Фото: ХК "Кременчук"
Теги: хокей льодова арена
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