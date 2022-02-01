«Укрзалізниця» прийняла чергову партію нових пасажирських спальних вагонів КВБЗ

31 січня УЗ прийняла п'ять нових пасажирських купейних вагонів Крюківського вагонобудівного заводу. Про це повідомила пресслужба підприємства.
П'ять нових вагонів, а також два вагони типу СВ, отримані в попередній партії, поповнять склад поїзда №15/16, який курсує за маршрутом Харків – Рахів.
У вагони виробник за погодженням з УЗ вніс зміни для збільшення зручності:
Вагони обладнано кондиціонером, кулером із питною водою, сигналізацією дверей купе, індикатором зайнятості туалетів та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження у спільних зонах вагонів, вакуумними туалетами, пеленальними столиками, розетками та USB-портами біля кожного місця.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.