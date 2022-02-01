«Укрзалізниця» прийняла чергову партію нових пасажирських спальних вагонів КВБЗ

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31 січня УЗ прийняла п'ять нових пасажирських купейних вагонів Крюківського вагонобудівного заводу. Про це повідомила пресслужба підприємства.

П'ять нових вагонів, а також два вагони типу СВ, отримані в попередній партії, поповнять склад поїзда №15/16, який курсує за маршрутом Харків – Рахів.

У вагони виробник за погодженням з УЗ вніс зміни для збільшення зручності:

додали контрастні маркування для людей із порушеннями зору;

встановили додатковий пульт керування освітленням у купе;

тестують безконтактні сенсорні кнопки зливу в туалеті.

Вагони обладнано кондиціонером, кулером із питною водою, сигналізацією дверей купе, індикатором зайнятості туалетів та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження у спільних зонах вагонів, вакуумними туалетами, пеленальними столиками, розетками та USB-портами біля кожного місця.

- Наприкінці 2021 року УЗ з випередженням графіка отримала від виробника 20 нових пасажирських вагонів – 15 купейних і п'ять вагонів типу СВ, що наразі курсують на маршруті №5/6 Маріуполь – Рахів та №77/78 Харків – Маріуполь. До липня 2022 року УЗ отримає ще 31 купейний вагон, сім вагонів СВ, 20 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному, а також 17 купейних вагонів із купе начальника поїзда та можливістю перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному, – уточнили в повідомленні.