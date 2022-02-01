«АвтоКрАЗ» за рік скоротив заборгованість із зарплат на 42 млн грн

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Кременчуцький автомобільний завод скоротив заборгованість із зарплати перед працівниками підприємства за рік на 60% – станом на 1 січня 2022 року вона зменшилася до 28 млн грн, тоді як на початку 2021 року становила 70 млн грн. Про це заявив керівник прокуратури Полтавської області Антон Столітній.

За його словами, потерпілими у справі про заборгованість «АвтоКрАЗу» із зарплати визнано 313 з 1427 працівників. Максимальна заборгованість перед співробітниками становила 70 млн грн. Керівництво підприємства заявило про намір скоротити заборгованість до нуля.