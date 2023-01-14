На Полтавщині 28-річна водійка збила пішохідку

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13 січня близько 12.00 на вулиці Гоголя у Миргороді 28-річна водійка на Volkswagen Golf наїхала на місцеву жінку, яка перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу. За даними Миргородського районного відділу поліції, інформація про ДТП надійшла від лікарів «швидкої».

Унаслідок аварії травми отримала 70-річна пішохідка. Жінку госпіталізували до Миргородської лікарні.

За фактом ДТП слідчі підрозділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної події встановлюють слідство.