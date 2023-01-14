У Кременчуці стартує проєкт психологічної допомоги волонтеркам «12 кроків до себе»

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У Кременчуці стартує проєкт «12 кроків до себе», про що ТЪ повідомив один з його організаторів Віктор Козловський. Це програма психологічного відновлення, що має на меті допомогти волонтеркам у подоланні стресових ситуацій.

Проєкт триватиме 4 місяці й передбачає індивідуальну та групову роботу з кременчуцьким психологом у режимі офлайн у приміщенні на вулиці Університетській, 1 (колишня Першотравнева).

Згуртовані, дієві, корисні — українці активно волонтерять, проявляючи неабиякий героїзм та витримку. Нерідко на межі своїх можливостей. Робота в умовах постійного стресу й напруги, знесилення та «емоційне вигорання» – цілковито розчиняючись в допомозі іншим, волонтери не знаходять час на себе, на власне відновлення, – йдеться в анонсі проєкту.

Зареєструватись до участі в проєкті можна до 20 січня, заповнивши гугл-форму або звʼязавшись з керівницею проєкту Оксаною Козловською за тел. (098) 445 68 20. Участь у програмі – безоплатна.

Проєкт «12 кроків до себе» реалізується завдяки підтримці уряду Канади в рамках проєкту «Голос жінок і лідерство – Україна», що впроваджується Українським Жіночим Фондом. Відповідальність за зміст інформації несе ГО ОГІЦ.