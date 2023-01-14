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Надзвичайні новини

Вночі на Кременчуччині у пожежі загинула 86-річна жінка

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 337

 

Поліцію викликали родичі загиблої

13 січня близько 1.40 у квартирі багатоквартирного будинку на вулиці Центральній в смт Новій Галещині Кременчуцького району сталася пожежа, у якій загинула 86-річна жінка. Про це повідомляє Кременчуцьке райуправління поліції та СУ ГУНП.

Інформація про пожежу надійшла до сектору поліцейської діяльності №1 (смт Козельщина) відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції від родичів власниці оселі та рятувальників. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка виявила в квартирі жінку без ознак життя. Тіло померлої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Наразі фахівці встановлюють обставини та причину пожежі. 

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: пожежа смерть загинула
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