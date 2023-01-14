Нашим військовим на Бахмутському напрямку терміново потрібен квадрокоптер з тепловізором

Нашим військовим на Бахмутському напрямку терміново необхідно купити квадрокоптер з тепловізором, який коштує 276 тисяч гривень. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила волонтерка Ольга Назарова. Ціна питання – на фото (там же і скрін фрагменту переписки з бійцем).
Для гривень:
Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.
Для валюти:
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.
Посилання на банку
Номер картки банки
5375 4112 0267 4193
Волонтерка у фейсбуці кожного дня звітує про кошти, які надійшли на збір.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер