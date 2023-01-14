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Нашим військовим на Бахмутському напрямку терміново потрібен квадрокоптер з тепловізором

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 320

 

Він коштує 276 тисяч гривень

Нашим військовим на Бахмутському напрямку терміново необхідно купити квадрокоптер з тепловізором, який коштує 276 тисяч гривень. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила волонтерка Ольга Назарова. Ціна питання – на фото (там же і скрін фрагменту переписки з бійцем).

Знаю, що сума дуже велика. Але ми вже не раз купували дорогі речі, що рятували і рятують життя наших хлопців. Тож давайте спробуємо і цього разу? – написала Ольга Назарова.

Для гривень:
Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.
Для валюти:
PayPal: olga2542@gmail.com
або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.
Посилання на банку

Номер картки банки
5375 4112 0267 4193

Волонтерка у фейсбуці кожного дня звітує про кошти, які надійшли на збір.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: допомога армії квадрокоптер тепловізор збір коштів
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