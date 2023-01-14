Нашим військовим на Бахмутському напрямку терміново потрібен квадрокоптер з тепловізором

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 320

Нашим військовим на Бахмутському напрямку терміново необхідно купити квадрокоптер з тепловізором, який коштує 276 тисяч гривень. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила волонтерка Ольга Назарова. Ціна питання – на фото (там же і скрін фрагменту переписки з бійцем).

Знаю, що сума дуже велика. Але ми вже не раз купували дорогі речі, що рятували і рятують життя наших хлопців. Тож давайте спробуємо і цього разу? – написала Ольга Назарова.

Для гривень:

Картка ПриватБанку: 5457 0822 9077 8567, Назарова Ольга.

Для валюти:

PayPal: olga2542@gmail.com

або будь-яка система міжнародних переказів, Nazarova Olha.

Посилання на банку

Номер картки банки

5375 4112 0267 4193

Волонтерка у фейсбуці кожного дня звітує про кошти, які надійшли на збір.