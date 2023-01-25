«Запропонуємо узяти відповідальність за теплопостачання у Кременчуці міську владу», — Біленький

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Споживач

«Запропонуємо узяти відповідальність за теплопостачання у Кременчуці міську владу», — Біленький

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 273

 На 27 січня збирають позачергову сесію обласної ради через скандал із тарифами

27 січня 2023 року у Полтаві має відбутися сесія обласної ради, де мають «розв'язати тарифну історію» по Кременчуку. Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький. За його словами, на сесії запропонують взяти відповідальність за теплопостачання у Кременчуці міську владу. Яким чином — не уточнює. Розпорядження про скликання сесії у відкритому доступі поки що немає. 

«Щоб розв’язати тарифну історію по Кременчуку, разом з керівниками фракцій та головою обласної ВА ініціюємо проведення позачергової сесії Полтавська обласна рада на 27 січня. Коли ракети супостата зруйнували ТЕЦ, саме за кошти обласного та державного бюджету було вирішено стратегічне питання для Кременчука — початок опалювального сезону.

Що ми спостерігаємо зараз — шквал негативу у бік обласної влади та підприємства Полтаватеплоенерго від колег — депутатів та керівництва міської ради. Мабуть, зараз так дякують за підтримку. Тому, щоб не ускладнювати процеси — запропонуємо узяти відповідальність за теплопостачання у Кременчуці міську владу. Звісно, за нашої підтримки», — написав Біленький.

Нагадаємо, вже майже місяць у Кременчуці триває «тарифний скандал». Кременчужани обурені платіжками від нового постачальника тепла на лівобережжя, міська влада своєю чергою звинувачує полтавське комунальне підприємство у завищених тарифах.

Останнім часом конфлікт став переходити у політичну площину. 19 січня під час засідання робочої групи, де обговорювали алгоритм дій міської влади, окремі депутати міськради звинуватили колегам по робочій групі, які є одночасно депутатами обласної ради, що ті могли б ініціювати це питання на позачерговій сесії. Однак, як бачимо, ініціативу перехопила влада області.

Влада Кременчука має намір судитися з «Полтаватеплоенерго» щодо тарифів від імені споживачів

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ. Рішення міська влада ухвалила 20 жовтня. Тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго».

Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з тогорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%.

Тарифи від «Полтаватеплоенерго»: легітимні цифри чи шахрайство вищого ґатунку

13 січня на позачерговій XIX сесії Кременчуцької міської ради депутати одноголосно ухвалили рішення про звернення до Офісу Президента України Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та інших інстанцій щодо тарифів на опалення на лівобережжі Кременчука. Відповіді на сьогодні міська рада не отримала.

1
Автор: Ольга Мінчук
Теги: Полтаватеплоенерго тарифи Полтавська обласна рада сесія Олександр Біленький
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх