«Запропонуємо узяти відповідальність за теплопостачання у Кременчуці міську владу», — Біленький

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27 січня 2023 року у Полтаві має відбутися сесія обласної ради, де мають «розв'язати тарифну історію» по Кременчуку. Про це повідомив голова Полтавської облради Олександр Біленький. За його словами, на сесії запропонують взяти відповідальність за теплопостачання у Кременчуці міську владу. Яким чином — не уточнює. Розпорядження про скликання сесії у відкритому доступі поки що немає.

«Щоб розв’язати тарифну історію по Кременчуку, разом з керівниками фракцій та головою обласної ВА ініціюємо проведення позачергової сесії Полтавська обласна рада на 27 січня. Коли ракети супостата зруйнували ТЕЦ, саме за кошти обласного та державного бюджету було вирішено стратегічне питання для Кременчука — початок опалювального сезону. Що ми спостерігаємо зараз — шквал негативу у бік обласної влади та підприємства Полтаватеплоенерго від колег — депутатів та керівництва міської ради. Мабуть, зараз так дякують за підтримку. Тому, щоб не ускладнювати процеси — запропонуємо узяти відповідальність за теплопостачання у Кременчуці міську владу. Звісно, за нашої підтримки», — написав Біленький.

Нагадаємо, вже майже місяць у Кременчуці триває «тарифний скандал». Кременчужани обурені платіжками від нового постачальника тепла на лівобережжя, міська влада своєю чергою звинувачує полтавське комунальне підприємство у завищених тарифах.

Останнім часом конфлікт став переходити у політичну площину. 19 січня під час засідання робочої групи, де обговорювали алгоритм дій міської влади, окремі депутати міськради звинуватили колегам по робочій групі, які є одночасно депутатами обласної ради, що ті могли б ініціювати це питання на позачерговій сесії. Однак, як бачимо, ініціативу перехопила влада області.

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Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ. Рішення міська влада ухвалила 20 жовтня. Тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго».

Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з тогорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%.

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13 січня на позачерговій XIX сесії Кременчуцької міської ради депутати одноголосно ухвалили рішення про звернення до Офісу Президента України Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та інших інстанцій щодо тарифів на опалення на лівобережжі Кременчука. Відповіді на сьогодні міська рада не отримала.