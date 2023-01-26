Плани призовів у військкоматах є, але інформацію розголошувати не можна

У Полтавській ОВА вважають, що до роз'яснювальної роботи з військовозобов'язаними повинні залучатись органи місцевого самоврядування
Так відповів начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на запитання «Кременчуцького Телеграфа» щодо кількості військовозобов'язаних по області, яких мають намір мобілізувати найближчим часом.
Нагадаємо, у місті підтвердили чутки щодо роздачі повісток на вулицях та блокпостах чоловікам. Проте деякі містяни обурились таким методом — мовляв, що це за «відловлювання», адже людей до військкомату можна запросити у більш цивілізований спосіб.
Дмитро Лунін зазначив, що кожен військовозобов'язаний повинен самостійно оновлювати свої дані у центрах комплектації (військкоматах). Та зазначив, що видача повістки не означає, що завтра чоловіка відправлять на передову.
Водночас начальник Полтавської ОВА погодився, що не зовсім зручно отримувати повістки у кафе або на роботі та визнав, що певні проблеми в комунікації з цього питання є.
Про те, чи насправді масово мобілізують чоловіків та що відбувається із роздачею повісток у місті — читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».
«Слышала, что на блокпостах повестки вручают?»: яка ситуація з мобілізацією у Кременчуці
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер