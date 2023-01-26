Плани призовів у військкоматах є, але інформацію розголошувати не можна

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 289

У Полтавській ОВА вважають, що до роз'яснювальної роботи з військовозобов'язаними повинні залучатись органи місцевого самоврядування

«Так, плани з мобілізації є, але ця інформація — закрита. Її не можу надати ані я, ані військові».

Так відповів начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на запитання «Кременчуцького Телеграфа» щодо кількості військовозобов'язаних по області, яких мають намір мобілізувати найближчим часом.

Нагадаємо, у місті підтвердили чутки щодо роздачі повісток на вулицях та блокпостах чоловікам. Проте деякі містяни обурились таким методом — мовляв, що це за «відловлювання», адже людей до військкомату можна запросити у більш цивілізований спосіб.

Дмитро Лунін зазначив, що кожен військовозобов'язаний повинен самостійно оновлювати свої дані у центрах комплектації (військкоматах). Та зазначив, що видача повістки не означає, що завтра чоловіка відправлять на передову.

«Повістка не означає, що треба йти на передову. Спочатку треба пройти медогляд, визначити профпридатність чоловіка. Загалом повістка потрібна для всановлення особи», — сказав він.

Водночас начальник Полтавської ОВА погодився, що не зовсім зручно отримувати повістки у кафе або на роботі та визнав, що певні проблеми в комунікації з цього питання є.

«Нагадаю, що органи місцевого самоврядування зобов'язані інформувати та забезпечувати прихід військовозобов'язаних до військкоматів. Наприклад, відповідальні особи від органів місцевого самоврядування прийшли до людини, проговорили, куди треба прибути, з якого питання чи перевірки, людям було б зручніше», — зазначив Лунін.

Про те, чи насправді масово мобілізують чоловіків та що відбувається із роздачею повісток у місті — читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

«Слышала, что на блокпостах повестки вручают?»: яка ситуація з мобілізацією у Кременчуці