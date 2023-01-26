Дзюдоїст з Кременчука Каро Марандян їде на Grand Prix в Португалію

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 53

Турнір Grand Prix в Алмаді проходитиме з 27 до 29 січня. Каро має виступати у перший день турніру

Кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян їде на Grand Prix в Португалію.Представник Полтавщини позмагається за нагороди міжнародного турніру. Тренерський штаб збірної України з дзюдо оприлюднив список спортсменів, які поїхали на міжнародний турнір серії Grand Prix до португальського міста Алмада. Серед спортсменів є представник Полтавщини — кременчужанин Каро Марандян, який боротиметься у ваговій категорії 66 кг.

Турнір Grand Prix в Алмаді проходитиме з 27 по 29 січня. Каро має виступати у перший день турніру.