Дзюдоїст з Кременчука Каро Марандян їде на Grand Prix в Португалію

Кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян їде на Grand Prix в Португалію.Представник Полтавщини позмагається за нагороди міжнародного турніру. Тренерський штаб збірної України з дзюдо оприлюднив список спортсменів, які поїхали на міжнародний турнір серії Grand Prix до португальського міста Алмада. Серед спортсменів є представник Полтавщини — кременчужанин Каро Марандян, який боротиметься у ваговій категорії 66 кг.
Турнір Grand Prix в Алмаді проходитиме з 27 по 29 січня. Каро має виступати у перший день турніру.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер