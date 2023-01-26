27 січня облрада вирішить, хто буде постачальником тепла та гарячої води у Кременчуці

Вчора, 21:33 Переглядів: 357

На сесію винесли два питання: або повернути ТЕЦ Кременчуку, щоб тепло постачало місцеве Теплоенерго, або знизити тариф «Полтаватеплоенерго»

На позачергову сесію Полтавської обласної ради, що відбудеться завтра, 27 січня, виносять скандальне питання щодо тарифів на постачання тепла та гарячої води лівобережжя Кременчука. Розпорядження про скликання сесії підписав голова облради Олександр Біленький.

Депутати мають визначитися — чи передати повноваження подачі тепла кременчуцькому КП «Теплоенерго», повернувши «Кременчуцьку ТЕЦ» місту, чи таки знизити тариф на тепло до рівня, що діяв до 24 лютого 2022 року.

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Сьогодні під час брифінгу начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, що з приводу тарифного питання провели кілька робочих зустрічей за участі народних депутатів від Кременчука Юрія Шаповалова, Олексія Мовчана, а також міського голови Віталія Малецького, депутатів облради, представників «Полтаватеплоенерго».

«Вбачаємо, що є різні шляхи вирішення даної ситуації, — сказав Дмитро Лунін. — Можна зменшити тариф для Кременчука, але ми маємо розуміти, хто компенсує різницю в тарифах».

За словами начальника ОВА, є два шляхи вирішення цього питання: кременчуцьке КП «Теплоенерго»може закуповувати енергоносій у «Полтаватеплоенерго» або іншого підприємства, транспортувати до споживача та надавати цю послугу самостійно, таким чином взявши відповідальність на себе теплопостачання в місті. Або залишити цю функцію за обласним «Полтаватеплоенерго» та розробити механізм компенсації різниці в тарифах.

Лунін визнає, що тарифи у Кременчуці до «приходу» «Полтаватеплоенерго» дійсно був нижчим, однак полтавське КП, що обслуговує нині 6 громад області, має єдиний тариф для всіх. І всі кошти області на компенсацію різниці в тарифах визначати не можуть.

«Є певна колізія, з якої треба виходити — в першу чергу політична, потім економічна», — заявив він.

Утім, він висловив упевненість, що «пан Малецький з паном Біленьким знайдуть вихід із ситуації.

Нагадаємо, останнім часом конфлікт став переходити у політичну площину. 19 січня під час засідання робочої групи, де обговорювали алгоритм дій міської влади, окремі депутати міськради звинуватили колегам по робочій групі, які є одночасно депутатами обласної ради, що ті могли б ініціювати це питання на позачерговій сесії. Однак, як бачимо, ініціативу перехопила влада області.

Питання, що виносять на сесію:

Про передачу структурного підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» в оренду. (Автор проєкту рішення — Ігор Процай (депутат Полтавської облради, перший заступник генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»). Про встановлення до застосування ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії й постачання гарячої води протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. (Автор проєкту рішення — Іван Москалик, депутат обласної ради, заступник міського голови Кременчука з питань ЖКГ).

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ. Рішення міська влада ухвалила 20 жовтня. Тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго».

Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з тогорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%.

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Тим часом у виконкомі та міськраді Кременчука майже впевнені, що постачальник тепла на лівобережжя міста не зацікавлений у зниженні тарифів, тому готуються створити Об'єднання споживачів, аби від імені органу місцевого самоврядування подати позов до суду.

Тож «хто буде зверху» — місто чи область, вирішиться завтра.