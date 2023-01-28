Студенти КрНУ здали кров для постраждалих від ракетних обстрілів

Студенти Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського добровільно здали кров для бійців ЗСУ та для українців, які постраждали від ракетних обстрілів, здійснених російськими окупантами. Рішення здати кров студенти ухвалили після трагедії 14 січня у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок теракту 79 людей отримали поранення, серед них 16 дітей. 45 загинули, з них 6 дітей. Найменшому хлопчику було 11 місяців. Про це повідомляє пресслужба КрНУ.
Процедура забору крові проходила у Кременчуцькій обласній станції переливання крові. Голова студентської ради університету Ольга Дубовик так прокоментувала колективне рішення:
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер