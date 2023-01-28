Студенти КрНУ здали кров для постраждалих від ракетних обстрілів

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 202

Студенти Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського добровільно здали кров для бійців ЗСУ та для українців, які постраждали від ракетних обстрілів, здійснених російськими окупантами. Рішення здати кров студенти ухвалили після трагедії 14 січня у Дніпрі, де російська ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок теракту 79 людей отримали поранення, серед них 16 дітей. 45 загинули, з них 6 дітей. Найменшому хлопчику було 11 місяців. Про це повідомляє пресслужба КрНУ.

Процедура забору крові проходила у Кременчуцькій обласній станції переливання крові. Голова студентської ради університету Ольга Дубовик так прокоментувала колективне рішення:

– Повномасштабне вторгнення триває і потреба у донорах крові з кожним днем тільки зростає. Студентство також не може залишитися осторонь, тому студентське самоврядування КрНУ вирішило провести черговий День донора на тлі жахливого теракту у Дніпрі, коли російська ракета влучила у житловий будинок. Усі бажаючі долучитися до доброї справи завітали до міського Центру переливання крові. Ми прагнемо підтримати всіх постраждалих у нещодавній страшній трагедії у Дніпрі, та звернути увагу на важливість добровільного донорства у часи війни! Студентське самоврядування вже неодноразово проводило подібні заходи та буде продовжувати це робити задля спасіння кожного воїна, який наразі боронить нашу землю та захищає наше мирне життя. Ми дякуємо всім, хто зміг долучитися до благодійної справи! З кожною маленькою доброю справою ви наближаєте Україну до великої перемоги!