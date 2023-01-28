Можливий підпал: поліція Кременчука встановлює обставини загоряння автомобілів

У Кременчуці на автостоянці, що на вулиці Героїв Маріуполя (Героїв Бресту), вчора увечері загорівся автомобіль BMW Х5. Вогонь його вщент знищив та пошкодив ще один, який стояв поруч - Subaru Forester.
До Кременчуцького районного управління поліції інформація про подію надійшла 27-го січня, близько 23.00. Обставини події наразі з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер