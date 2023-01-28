Можливий підпал: поліція Кременчука встановлює обставини загоряння автомобілів

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 98

У Кременчуці на автостоянці, що на вулиці Героїв Маріуполя (Героїв Бресту), вчора увечері загорівся автомобіль BMW Х5. Вогонь його вщент знищив та пошкодив ще один, який стояв поруч - Subaru Forester.

До Кременчуцького районного управління поліції інформація про подію надійшла 27-го січня, близько 23.00. Обставини події наразі з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке районне управління поліції.

- Отримавши інформацію про загоряння автівки, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що на закритому охоронюваному майданчику відбулась пожежа автомобіля BMW Х5, який належить мешканці Кременчука, 1998 року народження. Полум'ям також було пошкоджено автомобіль Subaru Forester, що був припаркований поруч. Авто належить кременчуківцю, 1987 року народження. Наразі обставини та причини загоряння транспортних засобів встановлює слідство, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.