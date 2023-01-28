Три випадки COVID-19 вчора зареєстрували у Кременчуці

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На вихідні на ковідних лікарняних ліжках залишилися десятеро

27 січня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли 2 жінки віком 55 і 74 років та 54-річний чоловік. Всі вони перебувають під наглядом сімейних лікарів.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 10 пацієнтів.

Одужали 6 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 433;

одужало - 26 645;

померло - 737.

Нагадуємо, що 26 січня у Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків захворювання на COVID-19.