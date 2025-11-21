На Полтавщині із грудня розпочнеться заборона на вилов раків: скільки триватиме

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 91

Обмеження діятиме із грудня 2025 року до кінця червня 2026-го та спрямоване на збереження популяції членистоногих у період линьки та виношування ікри

Від початку грудня і до кінця червня на Полтавщині діятиме заборона на вилов раків. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського рибоохоронного патруля.

Це сезонна заборона на вилов річкових раків у водоймах, і пов’язана вона із періодом линьки та виношування ікри.

На Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах заборона розпочнеться дещо пізніше, 15 грудня. На всіх інших водоймах — 1 грудня. Завершаться обмеження 30 червня 2025 року.

У Полтавському рибоохоронному патрулі зазначають, що заборона спрямована на відновлення популяції раків і збереження біорізноманіття.

За незаконний вилов раків передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Порушникам доведеться сплатити:

3 332 грн компенсації за кожного незаконно виловленого рака;

до 680 грн штрафу.

Полтавський рибоохоронний патруль закликає громадян свідомо дотримуватися вимог природоохоронного законодавства. Про факти браконьєрства просять повідомляти на «гарячу лінію» патруля: (096) 907 5008.

Нагадаємо, нещодавно завершилася ще одна заборона на вилов раків — вона діяла із 15 серпня до 1 жовтня.