На Полтавщині зняли заборону на вилов раків: які правила діють

З 1 жовтня в Україні завершилася заборона на вилов раків, яка діяла з 15 серпня задля збереження їхньої популяції у період розмноження. Про це нагадали в Держекоінспекції.
Відтепер ловити раків можна, але лише у визначених законодавством обсягах і дозволеними способами.
Основні правила:
За незаконний вилов, перевищення норми чи використання заборонених знарядь передбачена адміністративна відповідальність і штраф у розмірі 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака.
У відомстві закликали дотримуватись правил, щоб популяція раків залишалася стабільною.
Нагадаємо, у серпні в ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» правоохоронці виявили раколовки.
