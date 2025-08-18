У ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» правоохоронці виявили раколовки — екологи

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 79

На минулому тижні інспектори Державної екологічної інспекції Центрального округу під час рейду на водоймах Полтавщини виявили заборонені знаряддя лову. Про це повідомили у пресслужбі установи.

За попередніми даними, на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» в акваторії Кам’янського водосховища екоінспектори вилучили з водойми 10 раколовок.

Крім того, за порушення «Правил любительського рибальства» до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення екологи притягнули 11 осіб.

Усі водні біоресурси, які залишалися живими, повернули у природне середовище. Матеріали справи передали до правоохоронних органів.

Нагадаємо, із 15 серпня до 30 вересня на Полтавщині розпочалася заборона на вилов раків: це обумовлено періодом їхньої другої линьки. За вилов раків у період заборони передбачені штрафи та, у деяких випадках, кримінальна відповідальність. Крім того, порушникам доведеться відшкодувати збитки рибному господарству — 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака.