На Полтавщині діятиме літньо-осіння заборона на вилов раків

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 80

Фахівці наголошують, що рак є важливою ланкою екосистеми та виконує роль «санітара» водойм, поїдаючи органічні залишки та очищуючи дно

На Полтавщині розпочинається літньо-осіння заборона на вилов раків у період їх другої линьки. Обмеження діятимуть з 15 серпня до 30 вересня. Про це повідомили у Полтавському рибоохоронному патрулі з посиланням на інформацію Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

За вилов раків у період заборони передбачені штрафи та, у деяких випадках, кримінальна відповідальність. Крім того, порушникам доведеться відшкодувати збитки рибному господарству — 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака, йдеться у повідомленні.

Фахівці наголошують, що рак є важливою ланкою екосистеми та виконує роль «санітара» водойм, поїдаючи органічні залишки та очищуючи дно. Зменшення його популяції може негативно вплинути на екологічний баланс річок і озер.

Нагадаємо, на Полтавщині браконьєр виловив 50 кг риби — йому нарахували 370 тис. грн збитків та відкрили кримінальне провадження