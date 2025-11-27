Суд зобов’язав міськраду сплатити Кременчуцькій ТЕЦ понад 53 млн грн боргу

Борг стосується різниці в тарифах за опалювальний сезон 2021-2022

17 листопада Господарський суд Полтавської області видав наказ про примусове виконання рішення у справі за позовом Кременчуцької ТЕЦ до Кременчуцької міської ради. Про це йдеться в документі суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 19 листопада.

Суд зобов’язав Кременчуцьку міську раду сплатити ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» 53,86 млн грн боргу за відшкодування різниці в тарифах за опалювальний сезон 2021-2022 років. Також підприємству мають повернути 646,4 тис. грн судового збору.

Рішення суд ухвалив 28 квітня цього року, а воно набрало законної сили 13 жовтня. Строк пред’явлення наказу до виконання — до 13 жовтня 2028 року.

Нагадаємо, станом на кінець жовтня населення Кременчука заборгувало за тепло перед надавачами послуг понад 150 мільйонів гривень. Додамо, що нині Кременчуцька ТЕЦ перебуває у власності держави.