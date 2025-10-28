Олена Шуляк
Кременчук, Гроші, Споживач

Борги Кременчука за тепло перевищили 150 мільйонів гривень — міськрада

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 66

Борг перед кременчуцьким комунальним підприємством «Теплоенерго» — 58 млн грн

Населення Кременчука заборгувало за тепло перед надавачами послуг понад 150 мільйонів гривень. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 28 жовтня. 

— У нашого «Теплоенерго» — 58 мільйонів гривень. Це приблизно третина від загальної кількості, — сказав Малецький. 

Нагадаємо, із квітня 2025-го обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» перестало постачати тепло та гарячу воду жителям лівобережної частини Кременчука. Це пов’язано з тим, що майно виробничого підрозділу «Кременчуцька ТЕЦ» Полтавська обласна рада передала з комунальної у державну власність.

Підприємство обслуговувало абонентів з листопада 2022 року, коли Кременчуцька ТЕЦ зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів.

Що передувало

8 липня 2022 року Полтавська обласна рада надала згоду на безоплатне прийняття з державної у спільну власність Полтавської області окремого індивідуально-визначеного державного майна (групи інвентарних об’єктів) Кременчуцької ТЕЦ. Таким чином зруйновану ракетними обстрілами російських військ Кременчуцьку ТЕЦ обласна рада взяла під свою відповідальність. 

Згодом стало відомо, що тарифи на тепло на лівому березі — вищі, ніж на правому, крім того, полтавське КП застосувало двоставковий тариф. «Полтаватеплоенерго» своєю чергою стверджує, що застосувало тариф, затверджений ще до введення мораторію, і він стосується усіх шістьох громад їхньої зони обслуговування.

Відтоді місто та область судяться щодо правомірності застосування тарифів на лівому березі Кременчука.

У січні 2023 року на сесії Кременчуцької міськради депутати звернулися до Президента, Кабміну, Ради нацбезпеки та оборони, Міноборони та Нацкомісії з цінних паперів щодо ініціювання відчуження у власність держави цілісного майнового комплексу відокремленого підрозділу зруйнованої Кременчуцької ТЕЦ.

Виявилось, що Кременчуцька ТЕЦ мала 1,3 млрд боргу за спожитий газ, який перейшов у спадщину «Полтаватеплоенерго».

Автор: Телеграф Джерело фото: sich.zp.ua
Теги: тепло борги
