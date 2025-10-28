У Кременчуці завтра не буде води на кількох вулицях

29 жовтня з 9.00 на кількох вулицях Кременчук тимчасово припинять водопостачання через проведення планових робіт. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал»
Де не буде води:
Орієнтовно водопостачання відновлять до 20.00 цього ж дня. Після завершення робіт можливе тимчасове погіршення якості води — вона може бути каламутною або мати відтінок, повідомляють у КП «Кременчукводоканал».
Нагадаємо, у Кременчуці виділяють кошти на придбання води на випадок надзвичайної ситуації.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.