У Кременчуці завтра не буде води на кількох вулицях

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 200

Орієнтовно водопостачання відновлять до 20.00 цього ж дня

29 жовтня з 9.00 на кількох вулицях Кременчук тимчасово припинять водопостачання через проведення планових робіт. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал»

Де не буде води:

вул. Володимира Великого, 42, 44, 46, 48, 56, 58;

вул. Полковника Оксанченка;

вул. Експресівська;

вул. Горліс-Горського;

вул. Хортицька;

вул. Ананія Размислова та пров. Ананія Размислова;

пров. Караванний;

просп. Полтавський, 139–177, 277/2–281.

Орієнтовно водопостачання відновлять до 20.00 цього ж дня. Після завершення робіт можливе тимчасове погіршення якості води — вона може бути каламутною або мати відтінок, повідомляють у КП «Кременчукводоканал».