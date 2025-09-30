Кременчук зробить запас питної води на випадок надзвичайної ситуації

У Кременчуці виділяють кошти на придбання води на випадок надзвичайної ситуації. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогодні, 30 вересня.

— Департаменту з питань цивільного захисту виділяємо 88 тисяч 536 гривень для заходів запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха. Це ми придбаємо запас питної бутильованої води для того, щоб вона у нас була на випадок ліквідацій надзвичайних ситуацій або перебоїв певних з питною водою, — пояснив міський голова Віталій Малецький.