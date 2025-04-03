Вода для містян за графіком: чи можливо таке у Кременчуці

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 1 231 Коментарів: 1

Деякі області України почали впроваджувати подачу води за графіками у зв'язку із заборгованістю та економічно необґрунтованими тарифами

Кременчук робитиме усе можливе, аби не впроваджувати для населення графіки подачі води. Про це 3 квітня розповів перший заступник міського голови Володимир Пелипенко на засіданні виконавчого комітету.

Часткове обмеження водопостачання для містян через фінансову заборгованість почали впроваджувати у деяких областях України, зокрема на Рівненщині та Івано-Франківщині.

— Це загальна тенденція по всій країні. Ми сьогодні маємо тарифи, які фіксовані, і вони дуже-дуже повільно змінюються. І не завжди цей тариф економічно обґрунтований. Ми будемо робити усе для того, щоб кременчужани отримували воду не за графіками, — заявив Пелипенко.

За його словами, водоканал та міська влада робитимуть усе для того, щоб містяни не відчули на собі негараздів, пов’язаних із водою.

— Це дуже пріоритетне питання, і ми будемо робити усе для того, щоб ця послуга надавалася якісно та без графіків, — додав він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року керівник «Кременчукводоканалу» Роман Міхєєв розповідав, що підприємство вже четвертий рік змушене працювати в умовах скороченого робочого тижня, а тариф за воду у місті покриває лише 75% потреб.