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Топ новина, Кременчук, Споживач

Вода для містян за графіком: чи можливо таке у Кременчуці

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 1 231 Коментарів: 1

 

Деякі області України почали впроваджувати подачу води за графіками у зв'язку із заборгованістю та економічно необґрунтованими тарифами

Кременчук робитиме усе можливе, аби не впроваджувати для населення графіки подачі води. Про це 3 квітня розповів перший заступник міського голови Володимир Пелипенко на засіданні виконавчого комітету.

Часткове обмеження водопостачання для містян через фінансову заборгованість почали впроваджувати у деяких областях України, зокрема на Рівненщині та Івано-Франківщині.

— Це загальна тенденція по всій країні. Ми сьогодні маємо тарифи, які фіксовані, і вони дуже-дуже повільно змінюються. І не завжди цей тариф економічно обґрунтований. Ми будемо робити усе для того, щоб кременчужани отримували воду не за графіками, — заявив Пелипенко.

За його словами, водоканал та міська влада робитимуть усе для того, щоб містяни не відчули на собі негараздів, пов’язаних із водою. 

— Це дуже пріоритетне питання, і ми будемо робити усе для того, щоб ця послуга надавалася якісно та без графіків, — додав він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року керівник «Кременчукводоканалу» Роман Міхєєв розповідав, що підприємство вже четвертий рік змушене працювати в умовах скороченого робочого тижня, а тариф за воду у місті покриває лише 75% потреб.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: вода водопостачання графік тарифи на воду
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Коментарі: 1

5 052
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:44

Придуркувате, якшо ти запровадиш якійсь графік, тебе засудять, бо ти не надаси послугу, за яку сплачують споживачі.


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