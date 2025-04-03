У Гребінці 19-річний хлопець побив чоловіка — потерпілий у лікарні

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Після конфлікту 45-річний місцевий мешканець знепритомнів і впав на бетон

23 березня близько опівночі у Гребінці Лубенського району 19-річний хлопець під час конфлікту побив 45-річного місцевого мешканця. Той втратив свідомість і впав на бетонне покриття. Про це третього квітня повідомили в поліції Полтавщини.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти. Потерпілого ушпиталили з травмами.

Слідчі встановили, що конфлікт переріс у бійку. Нападнику вже повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч.1 ст. 121 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід — домашній арешт.

За скоєне фігуранту загрожує до 8 років ув’язнення. Розслідування триває.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині чоловік покалічив знайомого — потерпілий непритомний у лікарні.