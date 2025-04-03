На Полтавщині вітчим побив дитину — поліція

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Кривднику можуть загрожувати виправні роботи, обмеження чи позбавлення волі

На Миргородщині вітчим побив свою малолітню дитину. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними правоохоронців, подія сталася 22 березня поблизу місця проживання родини. Наразі поліція розшукує свідків скоєння злочину та з'ясовує причини і обставини побиття чоловіком дитини.

Кримінальне провадження слідчі порушили за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Кривднику можуть загрожувати виправні роботи терміном до двох років або до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві батько побив 11-місячне немовля.