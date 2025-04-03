Кременчужан закликають не нести штучні квіти на кладовища у поминальні дні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 592 Коментарів: 1

У Кременчуці мешканцям не заборонятимуть нести пластикові квіти на кладовища у поминальні дні, проте все ж радитимуть цього не робити. Про це розповів перший заступник міського голови Володимир Пелипенко на засідання виконкому 3 квітня.

— Це виключно рішення самих людей, які відвідують кладовища. І які квіти вони будуть нести до своїх померлих родичів — це питання виключно їхнє. І якщо люди вважають за потрібне це зробити — вони це зроблять. Ми не будемо робити якихось виключень.

Проте Пелипенко все ж зазначив, що серед населення будуть проводити роз'яснювальну роботу, адже штучні квіти несуть шкоду екології. Тому їхню кількість потрібно значно зменшувати.

До того ж пластикові квіти можуть призводити до пожеж та біологічно не розкладаються, залишаючись у природі десятиліттями. Тож громадянам варто утриматися від їх використання, а натомість використовувати живі квіти, сухоцвіти та вінки із хвої.