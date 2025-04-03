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Кременчужан закликають не нести штучні квіти на кладовища у поминальні дні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 592 Коментарів: 1

 

Міська влада радить обирати екологічні альтернативи — живі квіти або сухоцвіти — через шкоду для довкілля

У Кременчуці мешканцям не заборонятимуть нести пластикові квіти на кладовища у поминальні дні, проте все ж радитимуть цього не робити. Про це розповів перший заступник міського голови Володимир Пелипенко на засідання виконкому 3 квітня.

— Це виключно рішення самих людей, які відвідують кладовища. І які квіти вони будуть нести до своїх померлих родичів — це питання виключно їхнє. І якщо люди вважають за потрібне це зробити — вони це зроблять. Ми не будемо робити якихось виключень.

Проте Пелипенко все ж зазначив, що серед населення будуть проводити роз'яснювальну роботу, адже штучні квіти несуть шкоду екології. Тому їхню кількість потрібно значно зменшувати.

До того ж пластикові квіти можуть призводити до пожеж та біологічно не розкладаються, залишаючись у природі десятиліттями. Тож громадянам варто утриматися від їх використання, а натомість використовувати живі квіти, сухоцвіти та вінки із хвої.

ПО ТЕМІ:

Штучні прикраси: чи варто кременчужанам нести на кладовище пластикові квіти

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Автор: Яна Гудзь
Теги: поминальні дні кладовища штучні квіти
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Коментарі: 1

1 397
Andron777:
Сьогодні, 15:05

Вже третій рік як відмовився від штучних квітів на поминальні дні. Перший рік було трохи якось не по собі. Таке почуття, що поскупився і, а шо люди скажуть, бо рідні поховані в селі. А потім побачив, що на другий рік вже пів кладовища не кладуть. В цьому році теж не буду. Думаю, головне, щоб могили були прибрані...


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