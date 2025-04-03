Правоохоронці завершили розслідування щодо ремонту пожежного депо у Полтаві: збитки зросли до 3,5 млн

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 0

Правоохоронці завершили розслідування та передали до суду матеріали справи щодо незаконного заволодіння державними коштами під час ремонту пожежного депо у Полтаві. Про це інформують у пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

Перед судом постане ексдиректор харківського підприємства, який у травні 2023 року уклав договір з Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. Сума договору становила 15,8 мільйона гривень. Фірма мала б виконати капітальний ремонт пожежного депо.

Підрядник отримав на рахунок підприємства кошти, проте роботу виконав не в повному обсязі. А після цього отриманими коштами розпоряджався на власний розсуд. Фахівці встановили, що сума завданих збитків за невиконані роботи становить 3,5 мільйона гривень з ПДВ.

Судитимуть колишнього підприємця за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ранішу суму збитків за невиконані роботи обраховували у 2,5 мільйона гривень.