Справжні патріоти, справжні сини своєї країни. У Кременчуці рідним полеглих героїв передали посмертні нагороди

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Сьогодні, 3 квітня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідні чотирьох полеглих військовослужбовців отримали їхні посмертні нагороди.

Солдатів Миколу Федяєва, Сергія Нажу та майстер-сержанта Олександра Білякова нагородили орденами «За мужність» III ступеня. Полеглого старшого лейтенанта Олександра Неліпу посмертно удостоїли ордену Богдана Хмельницького III ступеня.

Вручили нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін та начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Мазніцький.

Солдат Микола Федяєв став до лав Збройних сил України у січні 2024 року. Служив на посаді стрільця-помічника гранатометника аеромобільного відділення десантно-штурмової бригади. Загинув захисник 13 червня 2024 року поблизу села Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Нагороду отримала дружина захисника.

Пані Ануш пригадує свого чоловіка як товариську та добру людину.

— У нього було дуже багато знайомих, усі його поважали й шанували. Усі колективи, де він колись працював, лиш хорошими словами згадують його. А у мене він назавжди залишиться в серці. Такого доброзичливого і вірного чоловіка я ніколи не забуду.

Солдат Сергій Нажа приєднався до війська влітку 2023 року. Служив на посаді кулеметника стрілецького відділення. Загинув 12 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу селища Солодке Мар'їнського району на Донеччині. Нагороду полеглого бійця отримала його мати, пані Тетяна.

Жінка каже: її син ріс справжнім патріотом своєї країни.

— Він був дуже хороший син, на роботі працівник хороший. Не міг стояти осторонь, тому й пішов воювати. Для нас він є справжнім героєм.

Пані Тетяна додає: у них із чоловіком лишився ще один син, який за прикладом брата також пішов захищати Україну і нині бере активну участь у бойових діях.

Майстер-сержант Олександр Біляков родом із Миколаївської області. Бойовий шлях чоловік розпочав ще у 2014 році, а початок повномасштабного вторгнення зустрів у складі 56-ї Маріупольської бригади. Рідні Олександра переїхали до Кременчука, а чоловік продовжив боронити країну. Загинув захисник 18 жовтня 2024 року. Попрощалися з Олександром на рідній Миколаївщині. Нагороду військового отримала його дружина, Юлія.

— Він був дуже добрим, доброзичливим, багато читав, він любив людей, любив жити. У нього багато знайомих, багато побратимів. Багато хлопців досі не вірять, що з ним таке могло статися. Він дуже багато пройшов, у нього великий послужний список, він мав багато інших нагород, окрім цієї. На жаль, це наша остання нагорода, але хотілося б, щоб вона була за життя. Він був справжнім патріотом і справжнім сином своєї країни, — ділиться жінка.

Старший лейтенант Олександр Неліпа служив на посаді командира механізованого взводу. Загинув 16 вересня 2023 року поблизу села Роботине на Запоріжжі. У полеглого офіцера лишилися дружина та троє дітей. Нагороду отримував старший син Олександра.

Дружина Олександра, Альона, каже: із початком війни її чоловік як справжній офіцер не міг залишатися осторонь і дивитися, як гинуть молоді хлопці.

— Він тоді мені сказав: у мене є три сини, я збудував дім, посадив сад, а зараз я повинен захищати країну. Тому що, коли все це закінчиться, як я буду дивитися своїм дітям в очі? Вони мене запитають, батьку, а що ти робив під час війни? Для нас ця нагорода цінна тим, що це в першу чергу пам’ять про нього. Нехай хоч у такій формі, але він завжди буде поруч з нами.

По закінченню нагородження Олександр Аленін висловив щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадав, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА, де їм завжди допоможуть.

Нагадаємо, у березні у Кременчуці рідні трьох полеглих захисників отримали посмертні нагороди.