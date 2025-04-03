Ведмедка більше не сунеться на ваш город

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 87

Ведмедка може стати великою неприємністю на городі. Однак, боротися з цими шкідниками можна навіть без хімії

Прості поради для боротьби зі шкідником: В пляшку об’ємом 0,5 літра налийте пиво, не доливаючи 100 мл. Закопайте її в землю під кутом 45 градусів. Ґрунт повинен бути постійно вологим. Зафіксуйте пляшку та вкрийте ямку. Ця пастка буде приваблювати капустянку.

Подрібніть яєчну шкаралупу та перемішайте з олією. Полийте сумішшю ділянку навколо насіння та розсади. Капустянка гине від такої суміші, а ґрунту це піде на користь.

Можна розкласти на городі гілки хвойних дерев, посадити календулу, чорнобривці та хризантеми. Встроміть в ґрунт гілки вільхи або осики на 30 см завглибшки. Такі методи допоможуть позбутися капустянки без шкоди для рослин.

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