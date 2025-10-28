Олена Шуляк
Стало відомо, скільки заплатять українці за світло цієї зими
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 297

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 29 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Адмірала Остроградського, 1–28

  • вул. Віри Холодної, 51/2–66А

  • вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В

  • пров. Леся Курбаса, 2–20

  • пров. Марії Заньковецької, 15–51

  • вул. Індустріальна, 111/3, 111/11

  • вул. Миколи Татарулі, 103–204

  • вул. Великокохнівська, 2/2–2857А

  • пров. Великокохнівський, 1–15

  • вул. Олексія Древаля, 128/1–130А

  • пр. Великокохнівський, 1–61.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Героїв Маріуполя, 37А.

З 6.00 до 18.00:

  • квт. 304, 16–18

  • пр. 1-й Індустріальний, 2–4

  • пров. 2-й Індустріальний, 3–12

  • пр. 2-й Індустріальний, 3–4

  • пров. 3-й Індустріальний, 11–12

  • пр. 3-й Індустріальний, 3–4

  • пров. 4-й Індустріальний, 6–8

  • пр. 4-й Індустріальний, 3–4

  • пров. 5-й Індустріальний, 5–12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А–10

  • вул. Великокохнівська, 2/2–57А

  • пров. Великокохнівський, 1–15

  • пр. Великокохнівський, 1–61

  • вул. Віри Холодної, 1–41А

  • пров. Делегатський, 3–20

  • вул. Джерельна, 16, 18

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Іллі Мєчнікова, 3–10

  • вул. Індустріальна, 2–145А

  • пров. Індустріальний, 1/4–99

  • вул. Керченська, 3А

  • вул. Козацька, 71–138

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Марусі Чурай, 3–52

  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б–204

  • вул. Нечуя Левицького, 15А–22

  • вул. Олексія Древаля, 85–223

  • пров. Прибережний, 3–10А

  • пров. Рівненський, 1–44

  • вул. Сержанта Трушакова, 46–77

  • вул. Солов’їна, 10

  • пр. Сонячний, 3–45

  • туп. Сонячний, 38/12, 40

  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6

  • вул. Чернігівська, 1–23

  • пров. Чорнобаївський, 1–58.

З 8.00 до 17.00:

  • б-р. Українського Відродження, 7, 11, 13, 15

  • б-р. Українського Відродження, 17, 19, 21

  • вул. Академіка Герасимовича, 81–106

  • вул. Антіна Кущинського, 4–8

  • вул. Вільної України, 3–14

  • вул. Господарська, 1–38

  • вул. Гайдамацька, 72А–100А

  • вул. Дружинницька, 1–33

  • вул. Європейська, 83/18–87

  • вул. Зарічна, 23/24–78/279

  • вул. Івана Багряного, 3–21

  • вул. Карпенка-Карого, 22–60

  • вул. Квартальна, 4, 14Б

  • вул. Кагамлицька, 1/18–22/20

  • вул. Кохнівська, 44–62

  • вул. Криворудна, 2–14

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2–92

  • вул. Марусі Чурай, 8–54

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4

  • вул. Михайла Драгоманова, 33/5

  • вул. Нижня, 1–28

  • вул. Небесної Сотні, 98

  • вул. Переяславська, 83–120

  • вул. Підгірна, 1–38

  • вул. Піщана, 13–26

  • вул. Платухіна, 3–37

  • вул. Подовжня, 3–17

  • вул. Приозерна, 3, 5, 7

  • вул. Рєпіна, 1/30–20/26

  • вул. Романа Шухевича, 11–36

  • вул. Салганна, 4–65

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–139, 267–29

  • вул. Тараса Шевченка, 102–140

  • вул. Херсонська, 1–22

  • вул. Хорольська, 30–67/18

  • вул. Херсонська, 1–22

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Чумацький Шлях, 69–83

  • пров. 1-й Деповський, 3–21

  • пров. Арсенальний, 35

  • пров. Бондарський, 4–26

  • пров. Василя Стефаника, 30–53/289

  • пров. Веселий, 10

  • пров. Господарський, 3–10А

  • пров. Динамівський, 11А

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Капітана Мехеди, 4–37/273

  • пров. Кар’єрний, 1/4–23

  • пров. Катерини Зарицької, 4–26/44

  • пров. Князя Аскольда, 1А–19А

  • пров. Князя Олега, 1/6–48/15

  • пров. Кооперативний, 4/35–33/5

  • пров. Козачий, 2/7–23

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г–17

  • пров. Льва Євселевського, 3–19

  • пров. Межовий, 1–30

  • пров. Миргородський, 2–11

  • пров. Міклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Парковий, 8А–25

  • пров. Піщаний, 5–27Б

  • пров. Прибережний, 3–10А

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Степана Бандери, 19–40/40

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • пров. Фруктовий, 18

  • пров. Чорнобаївський, 17–58

  • туп. 1-й Малокахнівський, 1–9

  • туп. 2-й Малокахнівський, 1/20–7

  • туп. 3-й Малокахнівський, 2–4

  • туп. 4-й Малокахнівський, 1/14–10

  • туп. Кременецький, 3–26

  • туп. Протічний, 5–38/32

  • туп. Спокійний, 1–14

  • туп. Сонячний, 38/12–40

  • туп. Урожайний, 2

  • туп. Юнатів, 1–7

  • просп. Лесі Українки, 39, 51, 74, 74Б

  • просп. Свободи, 34А, 36А, 38, 38А, 54Г

  • проїзд Володимира Константиновича, 7–39

  • проїзд Івана Калиновича, 21–60

  • проїзд Сонячний, 30–45

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Перекопська, 40

  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

  • вул. Київська, 64–80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх