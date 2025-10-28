Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 29 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Адмірала Остроградського, 1–28
вул. Віри Холодної, 51/2–66А
вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В
пров. Леся Курбаса, 2–20
пров. Марії Заньковецької, 15–51
вул. Індустріальна, 111/3, 111/11
вул. Миколи Татарулі, 103–204
вул. Великокохнівська, 2/2–2857А
пров. Великокохнівський, 1–15
вул. Олексія Древаля, 128/1–130А
пр. Великокохнівський, 1–61.
вул. Героїв Маріуполя, 37А.
квт. 304, 16–18
пр. 1-й Індустріальний, 2–4
пров. 2-й Індустріальний, 3–12
пр. 2-й Індустріальний, 3–4
пров. 3-й Індустріальний, 11–12
пр. 3-й Індустріальний, 3–4
пров. 4-й Індустріальний, 6–8
пр. 4-й Індустріальний, 3–4
пров. 5-й Індустріальний, 5–12
пров. 6-й Індустріальний, 4А–10
вул. Віри Холодної, 1–41А
пров. Делегатський, 3–20
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3–10
вул. Індустріальна, 2–145А
пров. Індустріальний, 1/4–99
вул. Керченська, 3А
вул. Козацька, 71–138
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Марусі Чурай, 3–52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б–204
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. Олексія Древаля, 85–223
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Рівненський, 1–44
вул. Сержанта Трушакова, 46–77
вул. Солов’їна, 10
пр. Сонячний, 3–45
туп. Сонячний, 38/12, 40
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1–23
пров. Чорнобаївський, 1–58.
б-р. Українського Відродження, 7, 11, 13, 15
б-р. Українського Відродження, 17, 19, 21
вул. Академіка Герасимовича, 81–106
вул. Антіна Кущинського, 4–8
вул. Вільної України, 3–14
вул. Господарська, 1–38
вул. Гайдамацька, 72А–100А
вул. Дружинницька, 1–33
вул. Європейська, 83/18–87
вул. Зарічна, 23/24–78/279
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Карпенка-Карого, 22–60
вул. Квартальна, 4, 14Б
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Кохнівська, 44–62
вул. Криворудна, 2–14
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92
вул. Марусі Чурай, 8–54
вул. Миколи Пирогова, 40/5–44/4
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
вул. Нижня, 1–28
вул. Небесної Сотні, 98
вул. Переяславська, 83–120
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 13–26
вул. Платухіна, 3–37
вул. Подовжня, 3–17
вул. Приозерна, 3, 5, 7
вул. Рєпіна, 1/30–20/26
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Салганна, 4–65
вул. Сержанта Мельничука, 78–139, 267–29
вул. Тараса Шевченка, 102–140
вул. Херсонська, 1–22
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Чередницька, 116А
вул. Чумацький Шлях, 69–83
пров. 1-й Деповський, 3–21
пров. Арсенальний, 35
пров. Бондарський, 4–26
пров. Василя Стефаника, 30–53/289
пров. Веселий, 10
пров. Господарський, 3–10А
пров. Динамівський, 11А
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 4–37/273
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Катерини Зарицької, 4–26/44
пров. Князя Аскольда, 1А–19А
пров. Князя Олега, 1/6–48/15
пров. Кооперативний, 4/35–33/5
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г–17
пров. Льва Євселевського, 3–19
пров. Межовий, 1–30
пров. Миргородський, 2–11
пров. Міклухо-Маклая, 1–22
пров. Парковий, 8А–25
пров. Піщаний, 5–27Б
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Степана Бандери, 19–40/40
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Фруктовий, 18
пров. Чорнобаївський, 17–58
туп. 1-й Малокахнівський, 1–9
туп. 2-й Малокахнівський, 1/20–7
туп. 3-й Малокахнівський, 2–4
туп. 4-й Малокахнівський, 1/14–10
туп. Кременецький, 3–26
туп. Протічний, 5–38/32
туп. Спокійний, 1–14
туп. Урожайний, 2
туп. Юнатів, 1–7
просп. Лесі Українки, 39, 51, 74, 74Б
просп. Свободи, 34А, 36А, 38, 38А, 54Г
проїзд Володимира Константиновича, 7–39
проїзд Івана Калиновича, 21–60
проїзд Сонячний, 30–45
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40
с. Мала Кохнівка.
вул. Академіка Герасимовича, 171
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
