Глобинська громада попрощалася із загиблим військовослужбовцем Станіславом Максимиком

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 206

Сьогодні, 28 жовтня, у Глобинській громаді попрощалися із військовослужбовцем Збройних Сил України Станіславом Максимиком. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що Станіслав Максимик народився 13 серпня 1997 року у селі Степове, згодом разом із родиною переїхав до Веселої Долини. Навчався у місцевій школі та у Великокринківській загальноосвітній школі. Після завершення навчання працював у ТОВ «Промінь-Лан», а пізніше — на Глобинському м’ясокомбінаті.

Протягом чотирьох років проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України. У лютому 2023 року був мобілізований до однієї з військових частин, де служив навідником кулеметного взводу стрілецької роти.

Зв’язок із Станіславом обірвався 2 березня 2023 року. Довгий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Згодом експертиза ДНК підтвердила його загибель 9 березня 2023 року поблизу міста Красногорівка на Донеччині.

У громаді військового згадують як сумлінного працівника, відповідального та доброзичливого чоловіка, який віддав життя, виконуючи свій обов’язок перед державою.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.