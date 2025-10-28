Глобинська громада попрощалася із загиблим військовослужбовцем Станіславом Максимиком

Сьогодні, 28 жовтня, у Глобинській громаді попрощалися із військовослужбовцем Збройних Сил України Станіславом Максимиком. Про це повідомили у пресслужбі громади.
Відомо, що Станіслав Максимик народився 13 серпня 1997 року у селі Степове, згодом разом із родиною переїхав до Веселої Долини. Навчався у місцевій школі та у Великокринківській загальноосвітній школі. Після завершення навчання працював у ТОВ «Промінь-Лан», а пізніше — на Глобинському м’ясокомбінаті.
Протягом чотирьох років проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України. У лютому 2023 року був мобілізований до однієї з військових частин, де служив навідником кулеметного взводу стрілецької роти.
Зв’язок із Станіславом обірвався 2 березня 2023 року. Довгий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Згодом експертиза ДНК підтвердила його загибель 9 березня 2023 року поблизу міста Красногорівка на Донеччині.
У громаді військового згадують як сумлінного працівника, відповідального та доброзичливого чоловіка, який віддав життя, виконуючи свій обов’язок перед державою.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.