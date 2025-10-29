Олена Шуляк
Для дому і сім'ї

Яка риба ловиться у листопаді — календар рибалки

Сьогодні, 07:00

В листопаді багато видів готуються до зимівлі, зменшуючи свою активність

Листопад — це час змін для риболовлі, коли закінчується осіння пора на відкритій воді, а зима вже наближається. Вода поступово охолоджується, що змінює поведінку риби — багато видів готуються до зимівлі, зменшуючи свою активність

У листопаді поведінка риби залежить від багатьох факторів, включно з фазами місяця та погодними умовами.

Найкращий кльов: 1-4, 14-18, 28-30 листопада.

Середній кльов: 5-9, 23-27 листопада.

Риба не клюватиме:10-13,19-22 листопада.

Листопад є ідеальним часом для лову хижої риби. Водночас мирна риба поступово шукає зимувальні ями, і її активність знижується. Лящ, плітка й в’язь ще можуть клювати, але на стабільний улов розраховувати не варто.

Спінінг у листопаді — це один із найкращих методів для лову хижаків. Після зниження температури води активність риби падає, тому для успішної риболовлі варто використовувати великі приманки та повільну проводку.

Окунь зазвичай полює на неглибоких ділянках з водною рослинністю, а щука і судак віддають перевагу глибоким місцям. Воблери, силіконові приманки та коливальні блешні — відмінний вибір для полювання на трофейні екземпляри.

До того, як водойми покриються льодом, ще є можливість рибалити на літні снасті. Фідер і поплавкова вудка можуть забезпечити гарний улов уклейки, підлящика або плітки.


1
Автор: Мирослава Українська
Теги: календар рибалки листопад
5 358
zzzzzz:
Сьогодні, 08:20

Щуку неможна ловити з 1 листопада


0 0

